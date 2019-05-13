2019/05/13 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛افادت معلومات بان وكيل وزير الخارجية الامريكية للشؤون السياسية، حذر الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.وقال مصدر في الاتحاد الوطني في تصريح صحفي، ان “ديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية الامريكية للشؤون السياسية حذر الاتحاد الوطني والديمقراطي بشان علاقاتهما مع ايران”.واضاف المصدر، ان “الممثل الامريكي قال للحزبين الكرديين، ان تصرفات ايران غير مقبولة وان امريكا ضد تحركات الحشد الشعبي وحزب الله في العراق”.واشار الى ان “الممثل الامريكي ابلغهم بشكل مباشر بانه لا يجوز ان يكون للحزبين علاقات من الرموز الايرانية.ويبدو انه يقصد قاسم سليماني”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير امريكي للوطني الكردستاني ونظيره الديمقراطي والسبب ايران!!) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير امريكي للوطني الكردستاني ونظيره الديمقراطي والسبب ايران!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).