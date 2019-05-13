نائب: العراق سيكون الخاسر الأكبر إذا اندلعت مواجهة عسكرية بين أميركا وإيران

2019/05/13 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية فرات التميمي، الاثنين، أن العراق سيكون "الخاسر الأكبر" في حال اندلاع صراع مسلح بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، معتبراً أن العراق يقع في "قلب الصراع" بين البلدين.

وقال التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اندلاع أي صراع مسلح بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران فسيكون العراق هو الخاسر الأكبر بالمنطقة كونه يقع في قلب الصراع والعاصفة بين الطرفين".وأشار التميمي، إلى أن "هناك تحركات غير طبيعية تقوم بها واشنطن وطهران من خلال تحريك سفن وبطاريات صواريخ في استعدادات متبادلة تنذر بصراع مسلح أو على الأقل التهديد بهكذا صراع".

وأضاف، أن "العراق لديه مصالح مع كل طرف من أطراف الصراع سواء كانت مصالح اقتصادية أو سياسية أو غيرها"، متابعاً أن "العراق بحاجة إلى استغلال كل أوراق الضغط والمصالح المشتركة مع تلك الدول لضمان وأد الفتنة بين الطرفين أو الأقل إبعاد العراق عن حلقة الصراع وتقليل الضرر".

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