2019/05/13 | 13:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وائل عبداللطيف : الاحزاب استولت على أكثر من 400 مقر #حتى_المنتصف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: RPzQvHZyB3E
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وائل عبداللطيف : الاحزاب استولت على أكثر من 400 مقر #حتى_المنتصف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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