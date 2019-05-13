مصرع العشرات بانفجار صهريج في النيجر

2019/05/13 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفاد التلفزيون النيجري، الاثنين، بمصرع 76 شخصا، بانفجار صهريج لنقل الوقود، على مسافة مئات الأمتار من مطار العاصمة نيامي الدولي.وقال الديوان الرئاسي في النيجر ، إن الانفجار وقع في ساعة متأخرة من الليل.وذكرت حصيلة رسمية سابقة، أن عدد القتلى بلغ 60 شخصا، لكنها أفادت لاحقا بأن الرقم وصل إلى 76 قتيلا.ونقلت […]

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