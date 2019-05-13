2019/05/13 | 13:08

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شبكة اخبار الناصرية:

الناصري يبدي ترحيبه بفتح تحقيق في المشاريع الوزارية المتلكئة في ذي قار

يتبع..





شبكة اخبار الناصرية:الناصري يبدي ترحيبه بفتح تحقيق في المشاريع الوزارية المتلكئة في ذي قاريتبع..

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