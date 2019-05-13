بترايوس: الحرب بالنسبة للإيرانيين عمل انتحاري أرعن

2019/05/13 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف الجنرال ديفيد بترايوس، القائد السابق للقيادة المركزية الأميركية، اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بالعمل الانتحاري بالنسبة للأخيرة.

وأكد بترايوس في تصريح، انه ليس قلقا من شن تلك الحرب ضد إيران، بسبب ما تمتلكه بلاده من قدرات عسكرية استثنائية في المنطقة، مبينا ان الإيرانيين يعرفون ان الحرب ستكون عملية رعناء انتحارية لهم حسب تعبيره.

وأضاف بترايوس، ان الولايات المتحدة ستشدد الخناق على الاقتصاد الإيراني الآخذ بالانهيار، وهو ما سينتج عنه انخفاض الناتج الإجمالي للبلاد.

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