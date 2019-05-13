دعوات نيابية لمراجعة وتقييم الخطط الامنية

2019/05/13 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد سياسيون على اهمية مراجعة وتقييم الخطط الامنية وتفعيل الجهد الاستخباري وتعزيز الدعم اللوجستي وزيادة التخصيصات المالية للقوات الامنية ومنها قوات حرس الحدود لمنع حدوث أي خرق امني في المناطق المحررة والحفاظ على الانتصار المتحقق على عصابات "داعش" الارهابية.

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