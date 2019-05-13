2019/05/13 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على قيادي داعش شارك بقتل الضباط والمنتسبين في الموصل بعملية امنية في بغداد .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على قيادي بداعش شارك بقتل ضباط ومنتسبين في الموصل بعملية امنية ببغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على قيادي بداعش شارك بقتل ضباط ومنتسبين في الموصل بعملية امنية ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).