الداخلية تعلن اعتقال ارهابي شارك في قتل ضباط ومنتسبين

2019/05/13 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، اعتقال ارهابي شارك في قتل ضباط ومنتسبين في الموصل، مبينا ان الاعتقال تم في العاصمة بغداد.





وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز استخبارات حماية المنشأت والشخصيات العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على احد الإرهابيين وسط العاصمة، بعد نصب كمين له بالاشتراك مع مفرزة من مديرية استخبارات بغداد الكرادة”.

وأوضح، ان “المتهم مطلوب بقضايا إرهابية كونه كان يعمل بصفة امر مفرزة أمنية لمايسمى ولاية نينوى، وشارك في قتل الضباط والمنتسبين في مدينة الموصل اثناء سيطرة العصابات الإرهابية عليها”، لافتا الى ان “لديه اثنان من اشقائه تم قتلهما في عمليات التحرير واللذان كانا يعملان جنود في داعش”.

وذكر البيان، انه “نم تصديق اعترافات المتهم واحالته للقضاء للأكمال اوراقة التحقيقية”.

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