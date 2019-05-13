رفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز للشرطة وسط بغداد

2019/05/13 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت أمانة بغداد، المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة الأحداث وسط بغداد.

وقالت الأمانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “بجهد مشترك مع قيادة عمليات بغداد ومتابعة مكتب أمين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية باشرت برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة الأحداث ضمن حي السعدون”.

وأشار البيان، الى ان “الكوادر البلدية باشرت بعد ذلك بحملة لتنظيف وتأهيل الموقع المغلق منذ سنة 2006”.

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