الإستخبارات تخترق وتفكك خلية إرهابية كبيرة في كركوك

2019/05/13 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أخترقت مديرية الاستخبارات العسكرية وفككت خلية إرهابية مكونة من 12 عنصراً واعتقالهم في محافظة كركوك.

وذكر بيان للمديرية "بعملية نوعية أتسمت بالجرأة والشجاعة ودقة المعلومة الاستخبارية والمراقبة المستمرة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب وسرية الواجبات الخاصة التابعة للمديرية من أختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونة من 12 عنصراً وتعتقلهم جميعاً في محافظة كركوك".وأضاف ان "أفراد الخلية كانوا ينتمون لما يسمى بـ {ولاية كركوك} ويمارسون عدة نشاطات ومهام في أماكن مختلفة من المحافظة تمثلت بتهيئة المضافات وتجهيزها للارهابيين وتوزيع الرواتب عليهم وتزويدهم بالوقود ومنهم من كان يعمل في ديوان الزكاة وتوزيع الحبوب وبعضهم يعمل مجهزاً للأسلحة والأعتدة وبينهم مختص في زراعة العبوات الناسفة وصناعة الدوائر الكهربائية الخاصة بها وميكانيكي عجلات وكانوا يسلكون الطرق النيسمية في تهريب المواد لتضليل الاجهزة الامنية".وبين ان جميع الارهابيين "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".انتهى

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