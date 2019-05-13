بالوثيقة.. الإدعاء العام يحقق في بيع أصوات أعضاء بمجلس نينوى

2019/05/13 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجهت رئاسة الادعاء العام بفتح تحقيق عاجل وفوري بملابسات بيع بعض اعضاء مجلس نينوى اصواتهم للتصويت لمرشح معين لمنصب المحافظ.

وأصدر جهاز الادعاء العام كتابا الى محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة لإجراء تحقيق بشأن ذلك.وجاء هذا التحقيق العاجل بناءً على كتاب وجهه نواب عن محافظة نينوى لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والذي بدوره قام برفعه الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لاتخاذ اللازم بهذه الشبهات التي تطال عدد من اعضاء مجلس نينوى.وعقد مجلس نينوى اليوم جلسة لانتخاب المحافظ رافضاً طلب البرلمان بالتأجيل، وخرجت تظاهرات أمام مجلس المحافظة للمطالب بتأجيل الانتخاب.ووصف النائب عن محافظة نينوى محمد اقبال، أمس قيام بعض اعضاء مجلس محافظة نينوى "باستلام الرشاوي من اجل التصويت لمرشح معين ، بالجريمة والخيانة الكبرى".واضاف في بيان صحفي ان "تحول مجلس المحافظة لساحة مزاد علني لتجار الحروب ، ومال السحت الحرام، أمر يثير الأسف ويدق ناقوس الخطر لمستقبل المحافظة التي ما تزال تعاني من الفاسدين والمتاجرين بواقعها ومستقبلها".وشدد النائب عن نينوى على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لايقاف بيع منصب المحافظ بهذه الصورة البائسة والتي تمثل خيانة لدماء شهدائها وتضحيات ابناءها.انتهى

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