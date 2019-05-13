استهداف الناقلات في المياه الاماراتية عمل إجرامي يهدّد حركة الملاحة الدولية

2019/05/13 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – شكل تعرّض سفن تجارية للتخريب قرب المياه الإقليمية الإماراتية، تطور خطير يهدد سلامة حركة الملاحة البحرية في المنطقة.والتوتر الذي

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