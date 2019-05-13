بسبب توترات المنطقة.. واشنطن تحذر رعاياها من السفر للعراق

2019/05/13 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت الولايات المتحدة رعاياها من السفر إلى العراق بسبب ما وصفته بالتوترات المتصاعدة هناك، مطالبة مواطنيها داخل العراق بتوخي الحيطة والحذر وتفادي

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