ضبط مغالاة في عقود شراء أذرع تحميل بقيمة 126 مليون دولار

2019/05/13 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة، يوم الاثنين، عن ضبط أولويات عقدين مُبرمين بين شركة نفط البصرة وشركتين عالميتين لشراء أذرع تحميل، مؤكدة وجود مغالاة في أسعارهما.وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "مديرية تحقيق هيئة النزاهة في محافظة البصرة ضبطت أوليات عقدين مُبرمين بين شركة نفط البصرة وشركتين عالميتين لشراء أذرع تحميلٍ، قيمة الذراع الواحدة 42 مليون دولارٍ، مبينةً أن تحرياتها قادت إلى وجود مغالاةٍ في الأسعار التي تم التعاقد عليها، لشراء ثلاث أذرع بقيمة (126) مليون دولار".

وحسب مطالعة مسؤول الكلف في شركة نفط البصرة، تبلغ القيمة الحقيقية للذراع الواحدة 13 مليون دولار، وفق البيان.

واشار الى، "تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات التي تم ضبطها وعرضها على قاضي تحقيق النزاهة بالمحافظة بغية اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

وكانت الهيئة قد أعلنت في أيلول من العام الماضي عن ضبط أوليات شراء ساحبتين بحريتين بقيمة 30 مليون دولار غير مطابقة للمواصفات تعاقدت عليهما شركة نفط البصرة.



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