الناصري يرحب بفتح تحقيق في المشاريع الوزارية المتلكئة في ذي قار

2019/05/13 | 14:10

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شبكة اخبار الناصرية:

اعرب محافظ ذي قار يحيى الناصري اليوم عن ترحيبه بقرار هيئة النزاهة التحقيق في المشاريع الوزارية المتلكئة في المحافظة والتي تفوق قيمتها الترليون دينار عراقي .





شبكة اخبار الناصرية:اعرب محافظ ذي قار يحيى الناصري اليوم عن ترحيبه بقرار هيئة النزاهة التحقيق في المشاريع الوزارية المتلكئة في المحافظة والتي تفوق قيمتها الترليون دينار عراقي .وقال الناصري لشبكة اخبار الناصرية ، ان حكومته طالما طالبت بتفعيل الدور الرقابي على المشاريع الوزارية والتي هي خارج سلطة الحكومة المحلية ، مبينا ان التحقيق في تلك المشاريع سيسهم بالدفع بها الى الامام والاسراع في انجازها خدمة للمواطن.

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