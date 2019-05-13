الكشف عن حقيقة دفع مبلغ مالي ضخم لاعضاء مجلس نينوى

2019/05/13 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ كشفت حركة عطاء عن حقيقة دفع مبلغ مالي ضخم لاعضاء مجلس محافظة نينوى.ونفت الحركة في بيان الانباء التي تحدثت عن دفع مبلغ ربع مليون دولار لكل عضو من اعضاء مجلس نينوى مقابل تمرير مرشحها لمنصب المحافظة.

وقال مرشح الحركة لمنصب المحافظ النائب منصور المرعيد الانباء التي تحدثت عن دفع مبلغ ربع مليون دولار لكل عضو من اعضاء مجلس نينوى مقابل التصويت لي كمحافظ أمر عار عن الصحة تماما ولا اساس له “.



متهما بعض النواب بـ”الترويج لمثل هكذا انباء لغايات سياسية “.

وأضاف أن هناك نواب وأعضاء بمجلس نينوى قاموا بدفع أموال للجيوش الكترونية من اجل التحشيد للتظاهر امام مبنى مجلس المحافظة من اجل افشال عقد الجلسة بعد تحقيقنا النصاب الكافي بالاشتراك مع الحزب الديمقراطي الكردستاني “.

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