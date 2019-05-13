2019/05/13 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ انقذت القوات الامنية في محافظة ميسان مراهقا من الانتحار.وذكرت قيادة شرطة ميسان في بيان بعد ورود إتصال هاتفي بالرقم المجاني ( ١٠٤ ) الخاص بعمليات شرطة نجدة ميسان تمكنت دورية من النجدة من انقاذ شابآ عشرينيا حاول الإنتحار من أعلى جسر الجمهوري وسط مدينة العمارة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقاذ مراهق من الانتحار في ميسان) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقاذ مراهق من الانتحار في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).