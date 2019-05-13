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اعفاء رئيس جامعة بغداد من منصبه

اعفاء رئيس جامعة بغداد من منصبه

مايو 13, 2019 - 2:02 م

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بغداد/ خطوة برساعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، عن اعفاء رئيس جامعة بغداد من منصبه.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضمياء الربيعي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه انه “تم اعفاء رئيس جامعة بغداد علاء عبد الحسين من مهام عمله واعادته عضوا في الهيئة التدريسية لكلية الصيدلة في نفس الجامعة”.واضافت انه “تقرر قيام الوزير قصي السهيل بممارسة مهام رئيس الجامعة من موقع ادنى”.

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