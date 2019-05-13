الليرة التركية تعود إلى الهبوط رغم ضخ مليارات الدولارات

2019/05/13 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انخفض سعر صرف الليرة التركية الاثنين، وسط مخاوف المستثمرين حيال الضبابية السياسية في تركيا، لتتخلى بذلك العملة التركية عن مكاسب حققتها في أواخر الأسبوع الماضي.وتراجعت العملة التركية بحلول الساعة 09:55 بتوقيت غرينيتش، بنسبة 2.11% إلى 6.10 ليرة للدولار، منخفضة عن مستوى إغلاق الجمعة، حينما سجلت 5.9955 ليرة للدولار.وجاء ارتفاع العملة التركية نهاية الجمعة، بعدما قامت بنوك حكومية تركية ببيع 4.5 مليار دولار الأسبوع الماضي، لكبح انخفاض العملة بعد قرار إعادة انتخابات بلدية اسطنبول، وفقا لما قاله مصدران لوكالة "رويترز".يذكر أن الليرة التركية بلغت الخميس الماضي أدنى مستوياتها في أكثر من سبعة أشهر، حيث سجلت 6.2460 ليرة للدولار.وفقدت الليرة 15% أمام الدولار منذ بداية هذا العام، فيما يرجع أحدث نزول إلى قرار إلغاء نتائج تصويت الانتخابات البلدية في اسطنبول، والذي أسفر عن فوز حزب المعارضة الرئيسي بفارق ضئيل عن حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي له الرئيس رجب طيب أردوغان.

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