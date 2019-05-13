2019/05/13 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SGNsg1z9ntA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حلّ الحزورة واربح مليونين و 500 الف د.ع. ‎‎- الف ليلة وليلة - ١٢ ايار ٢٠١٩) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حلّ الحزورة واربح مليونين و 500 الف د.ع. ‎‎- الف ليلة وليلة - ١٢ ايار ٢٠١٩) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).