2019/05/13 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر, الرئاسات الثلاث الى حل مجلس محافظة نينوى.

وطالب الصدر في تغريدة له على تويتر, رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الوزراء ومجلس النواب، بإنهاء معاناة اهالي الموصل، ورفع الظلم الذي يقع عليهم من مجلس محافظة نينوى، وما يجري خلف الكواليس من صراعات سياسية على المناصب والكراسي.

واكد الصدر ان اهالي الموصل بحاجة الى خدمات وكلمة طيبة وليسوا بحاجة الى أحزاب سياسية او ميليشيات تجر النار الى قرصتها.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يدعو الرئاسات الثلاث لحل مجلس محافظة نينوى وانهاء الظلم الواقع على الأهالي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يدعو الرئاسات الثلاث لحل مجلس محافظة نينوى وانهاء الظلم الواقع على الأهالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).