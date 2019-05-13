2019/05/13 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلنا: بدء جلسة مجلس محافظة نينوى وسط مقاطعة 12 عضواً ورغم الرفض القانوني والنيابي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/13 | 14:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: بدء جلسة مجلس محافظة نينوى وسط مقاطعة 12 عضواً ورغم الرفض القانوني والنيابي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: بدء جلسة مجلس محافظة نينوى وسط مقاطعة 12 عضواً ورغم الرفض القانوني والنيابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).