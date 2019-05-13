الجامعة العربية تُدين تعرض سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات

2019/05/13 | 14:24

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أدان السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات الأعمال التخريبية التي استهدفت أربع سفنٍ تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وناقلتي نفط سعوديتين في الخليج العربي، مُشدداً على أن هذه الأعمال الإجرامية تُمثل مساساً خطيراً بحرية وسلامة طرق التجارة والنقل البحري، ومن شأنها أن ترفع مستوي التصعيد في المنطقة.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط يعتبر التهديدات التي تتعرض لها الحدود البرية أو البحرية، أو طرق النقل و التجارة لأي دولة عربية عضو بالجامعة، مساساً غير مقبول بالأمن القومي العربي، وأكد في هذا الصدد علي التضامن الكامل مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مواجهة أي محاولة تسعى للنيل من أمنهما او أمن الملاحة في الخليج العربي، وكذلك مع أية اجراءات تتخذها الدولتان في هذا الاطار.

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