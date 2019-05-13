بالاسماء.. المشمولين براتب المعين المتفرغ

2019/05/13 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلمن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اسماء المتقدمين الى الشمول براتب المعين المتفرغ الى مراجعتها وفق تسلسل الاسماء المنشورة في موقعها الالكتروني ودعت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المستفيدين المتقدمين الى الشمول بامتيازات قانون الهيئة رقم 38 لسنة 2013 وعلى الخصوص المادة المعنية براتب المعين المتفرغ الى […]

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