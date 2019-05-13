لصيام صحي وعطش أقل.. ابتعد عن هذه الأطعمة والمشروبات

2019/05/13 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أصدرت منظمة الصحة العالمية عدة نصائح خاصة بعادات الطعام في أوقات الصيام، خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن هناك بعض الأطعمة التي تضر الجسم خلال الصيام وتؤدي إلى زيادة الشعور بالعطش.وحذر الدكتور أيوب الجوالدة، المستشار الإقليمي للتغذية بالمنظمة، من تناول الطعام المقلي، والأطعمة التي تحتوي على نسب مرتفعة من الملح والبهارات، لتقليل […]

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