علاوي يدعو القادة العراقيين إلى لعب دور حقيقي تجاه الأزمة التي تعصف بالمنطقة

2019/05/13 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد رئيس المنبر العراقي الدكتور إياد علاوي، اليوم الاثنين، بالتعرض الذي طال عددا من السفن في المياه الدولية قرب دولة الإمارات العربية الشقيقة،داعيا القادة العراقيين إلى لعب دور حقيقي تجاه الأزمة التي تعصف بالمنطقة”.وقال علاوي في بيان صحفي، سبق وان حذرنا أكثر من مرة من مخاطر التصعيد والتوترات التي تشهدها المنطقة، داعيا القادة العراقيين […]

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