نائب يؤكد عرض منصب محافظ نينوى للبيع ويدعو لحل المجلس

2019/05/13 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- دعا النائب عن محافظة نينوى فلاح الزيدان اليوم الاثنين، الى حل مجلس المحافظة، مؤكدا وجود مساع لبيع المنصب.وكان السيد الصدر قد دعا الرئاسات الثلاث في وقت سابق من اليوم الى حل مجلس المحافظة.وقال زيدان لـ/SNG/، “ندعم حل مجلس المحافظة”، مؤكدا أن “منصب المحافظ معروض للبيع”.يذكر أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي امر ...

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