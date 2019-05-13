2019/05/13 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ انتخب مجلس محافظة نينوى منصور المرعيد عن كلتة عطاء محافظا لنينزوى ب28 صوتا.وحصل سيروان روزبياني ٢٦ صوتا نائبا الاول للمحافظ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرعيد محافظا لنينوى ب ٢٨ صوتا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرعيد محافظا لنينوى ب ٢٨ صوتا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).