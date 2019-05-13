الحشد يشرع بتصريف مياه الفيضانات من الأحياء السكنية جنوب البصرة

2019/05/13 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… باشرت آليات الحشد الشعبي التخصصية، الاثنين، بتصريف مياه الفيضانات من الأحياء السكنية في قضاء ابو الخصيب جنوب البصرة.وقالت الهيئة في بيان تلقته / المعلومة /، انه “بعد المناشدة التي أطلقها أهالي قضاء ابو الخصيب باشرت الهندسة العسكرية للوائين الخامس والسابع في الحشد الشعبي بتصريف مياه الأمطار والفيضانات عن الأحياء السكنية في […]

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