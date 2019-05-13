ايران تهدد بضربة الرأس: ضربة واحدة سنقتل 5000 جندي امريكي

2019/05/13 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلن مسؤول عسكري رفيع المستوى في الحرس الثوري الإيراني، أن تواجد الولايات المتحدة العسكري في الخليج لم يعد يشكل خطرا على إيران، بل فرصة لها.

ونقلت وكالة "إسنا" الإيرانية، عن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري، العميد أمير علي حاجي زادة، قوله: "الأمريكيون في الخليج مثل قطعة لحم ...

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