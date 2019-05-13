التعليم العالي تعفي رئيس جامعة بغداد من مهامه

2019/05/13 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر اعلام الوزارة في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، انه" تم هذا اليوم اعفاء رئيس جامعة بغداد من مهام عمله واعادته عضوا في الهيئة التدريسية لكلية الصيدلة في نفس الجامعة".وتابعت أن، "وزير التعليم العالي قصي السهيل، قام بممارسة مهام رئيس الجامعة من موقع ادنى".انتهى..م.ر

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