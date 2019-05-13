العبادي وحمودي يبحثان مجمل الاوضاع في العراق والمنطقة

2019/05/13 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي مع رئيس المجلس الاعلى الاسلامي همام حمودي مجمل الاوضاع في العراق والمنطقة .وذكر بيان للمكتب الاعلامي للعبادي ” انه جرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية والعمل الحكومي والتشريعي واهمية السير قدما بتقديم الخدمات للمواطنين وفرص العمل وتشجيع الاستثمار والحفاظ على ما تحقق من انجازات خلال […]

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