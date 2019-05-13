2019/05/13 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – نينوى

انتخب مجلس محافظة نينوى، النائب منصور المرعيد محافظا جديدا لنينوى خلفا للمقال نوفل العاكوب.





وقال مراسل "العهد"، اليوم الاثنين، ان "المجلس انتخاب

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