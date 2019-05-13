البرلمان العربي يدين استهداف سفن الامارات

2019/05/13 | 14:36

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

رئيس البرلمان العربي يُدين بأشد العبارات استهداف أربع سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الامارات العربية المتحدة، ويدعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل لتأمين وسلامة حركة الملاحة البحرية

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات إستهداف أربع سفن تجارية من عدة جنسيات اليوم الأحد 7 رمضان 1440 هجري الموافق 12 مايو 2019م بعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية لدولة الامارات العربية المتحدة بالقرب من إمارة الفجيرة .

وقال رئيس البرلمان العربي إن استهداف السفن التجارية يُعد عملاً إرهابياً، وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، يستوجب التحرك الفوري والحاسم من المجتمع الدولي لتأمين خطوط التجارة والملاحة الدولية، ومحاسبة منفذي هذا العمل التخريبي الجبان.

وشدد رئيس البرلمان العربي، على أن هذا الهجوم الإرهابي الغادر باستهداف السفن التجارية واستهداف طواقمها يمثل خرقاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، التى تنص على حرية حركة الملاحة فى الممرات المائية الدولية، فضلًا عن تأثيره السلبى على حرية حركة التجارة الدولية.

وأكد رئيس البرلمان العربي وقوف البرلمان العربي التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة رئيساً وحكومةً وبرلماناً وشعباً في الحفاظ على أمنها واستقرارها، ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها.

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