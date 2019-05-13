حركة عطاء تنفي دفعها اموال للحصول على منصب محافظ نينوى وتؤكد: خبر عار عن الصحة تماما ولا اساس له

2019/05/13 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..نفت حركة عطاء برئاسة فالح الفياض، الاثنين، الانباء التي تحدثت عن دفع مبالغ مالية لتمرير مرشح مجلس محافظة نينوى.وقال مرشح الحركة لمنصب المحافظ النائب منصور المرعيد في بيان، تلقت /ميديا نيوز / نسخة منه، إن “الانباء التي تحدثت عن دفع مبلغ ربع مليون دولار لكل عضو من اعضاء مجلس نينوى مقابل التصويت […]

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