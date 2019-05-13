حملة ضد شيماء سيف بعد إساءتها للسودانيين.. وهذا ما تبرأت منه

2019/05/13 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض الحساب الشخصي للفنانة شيماء سيف على فايسبوك لحملة أدت لإغلاقه منذ صباح السبت الماضي وذلك على خلفية تعليقات غاضبة من مواطنين سودانيين بعد أن سخرت منهم في حلقة من برنامج الكاميرا الخفية “الشقلباظ” الذي يبث على شاشة قناة إم بي سي مصر2.

وكشفت سيف أنها فوجئت بالأزمة غير المقصودة على الإطلاق كون البرنامج تم تصويره منذ سنوات وتمت إعادة عرضه دون الرجوع إليها، كما أنه أذيع من قبل ولم يحدث أي اعتراض وقتها.

وعن الإعتذار المنسوب لها قالت إن من قام بذلك بعض الأشخاص الذين أطلقوا صفحة باسمها دون موافقتها، وهي تتبرأ من كل ما يصدر عبر هذه الصفحة أو غيرها، وستوضح ذلك فور عودة حسابها الشخصي على فايسبوك.

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