جامعة بغداد تقاد بيد السهيل خليفة لـ عبد الحسين اليوم

2019/05/13 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برسوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن إعفاء رئيس جامعة بغداد علاء عبد الحسين من منصبه، وتبين أن وزير التعليم قصي السهيل سيرأس الجامعة "من موقع أدنى"...

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