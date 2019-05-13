2019/05/13 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

نشرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، الأحد، قصة أخطر مطاردة ربما في عالم الإرهاب، وهي ملاحقة أحد أبرز عناصر تنظيم داعش على الإنترنت والمعروف باسم "الجهادي جون".

وقالت الصحيفة إن العالم صُدم بمشاهد الرجل الملثم الذي هدد بقطع رأس الصحافي الأميركي جيمس فولي.



وقد استغلت المخابرات البري...

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