الكربولي يدعو اهالي نينوى الى رفض تنصيب الاسماء التي تم التحذير منها

2019/05/13 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- دعا امين عام حزب الحل النائب محمد الكربولي، اليوم الاثنين، اهالي نينوى الى زيادة الضغط ورفع الصوت رفض تنصيب الاسماء التي تم التحذير منها.وقال الكربولي في تغريدة على حسابه تويتر “في الوقت الذي نُكبِر فيه دعوة السيد مقتدى الصدر للعمل الفوري على رفع المعاناة عن محافظة نينوى وحل مجلسها الضالع بالفساد، فاننا ندعو ...

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