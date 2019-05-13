2019/05/13 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" العملية جاءت على أعقاب قيام مفارز مكتب المفتش العام في محافظة البصرة بعملها في متابعة أداء السيطرات المنتشرة في مداخل ومخارج المحافظة، حيث تمكن إحداها من ضبط شاحنة محملة ببيض المائدة، وعند القيام بتدقيق أوراق الحمولة اتضح أن البضاعة لم يتم فحصها وإن أوراقها متلاعب بها".وأوضح أن" البضاعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام البشري، وأنها قادمة من محافظات كردستان العراق ".انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط اكثر من 960 كارتون بيض فاسد في احدى سيطرات البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط اكثر من 960 كارتون بيض فاسد في احدى سيطرات البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).