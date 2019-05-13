2019/05/13 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/أعتقال مدير مؤسسة الشهداء بالانبار مع ستة موظفين

13/05/2019 15:30:00 PM |

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واع/الانبار/م.ا

أفاد مصدر محلي،اليوم الاثنين، باعتقال مدير مؤسسة الشهداء في الأنبار وستة من الموظفين للاشتباه في حالات فساد.

وذكر المصدر في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، إن "قوة من الامن الوطني اعتقلت، اليوم، مدير مؤسسة الشهداء في محافظة الانبار محمد العسافي ومعه ستة موظفين".

وأضاف المصدر ، أن "عملية الاعتقال تمت بعد منتصف ليلة امس في مقر المديرية بالرمادي للاشتباه في حالات فساد".

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