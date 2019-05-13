نواب المدن المحررة يعلنون حل تحالف المحور و اعادة تشكيل تحالف القوى العراقية مع استبعاد الخنجر وابو مازن

2019/05/13 | 15:32

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن نواب المدن المحررة من داعش، الإثنين، 13 أيار، 2019، حل تحالف المحور الوطني وإعادة تشكيل تحالف القوى العراقية.

وذكر النواب في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أنهم، "يعلنون حل تحالف المحور وإعادة تشكيل تحالف القوى العراقية".

وتابعوا أن، "تحالف القوى العراقية إستبعد خميس الخنجر واحمد الجبوري (ابو مازن) من تحالف القوى العراقية".

بغداد اليوم-بغداد

حذر رئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية، صباح الساعدي، الإثنين، 13 أيار، 2019، من تسبب المساومات السياسية بانهيار الوضع الامني في نينوى.

وذكر بيان للزاعدي، تلقته (بغداد اليوم)، أنه يحذر "من تدهور الأوضاع في محافظة نينوى ب

بغداد اليوم- نينوى

اتهم نواب نينوى، الاثنين (13 أيار 2019)، من اسموهم بـ(تجار السياسة)، بعقد صفقة لشراء منصب المحافظ، داعين الى ضرورة حل مجلس نينوى .

وقال النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنهم "يستنكرون أصرار بعض تجار السياسة على عقد

بغداد اليوم - نينوى

طالب 14 عضواً بمجلس نينوى ، الاثنين 13 ايار 2019، من مجلس النواب بحل مجلس المحافظة بعد ادراج الموضوع على جدول اعمال البرلمان.

ونصت وثيقة حملت توقيع (14) عضواً في مجلس محافظة نينوى، معنونة الى البرلمان على مطالبتهم، &qu

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