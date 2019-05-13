الصدر يصف انتخاب محافظ نينوى بالمهزلة ويدعو لايقافها

2019/05/13 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ دعا مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الرئاسات الثلاث الى ايقاف “مهزلة” انتخاب محافظ جديد لممحافظة نينوى.وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر “أهيب بالرئاسات الثلاث، لا سيما رئيسي الجمهورية، والوزراء، العمل الجاد والفوري من أجل رفع معاناة أهالي الموصل مما يقع عليهم من ظلم وحيف مما يسمى (مجلس المحافظة)، وما يجري فيه خلف الكواليس من صراعات سياسية من أجل المناصب والكراسي”.وأضاف أن “أهل الموصل بحاجة إلى خدمات وكلمة طيبة، لا إلى أحزاب سياسية أو ميليشيات تجر النار إلى قرصها”ودعا الصدر “الرئاسات الثلاث لإيقاف المهزلة وحل المجلس وإرسال بعض الثقات لإدارة المحافظة وإخراجها من محنتها إلى حين توفر أجواء مناسبة لتشكيل مجلس جديد”، وتابع بالقول إن “لم يتصرفوا فليتركونا نتصرف وفق ما يريد أهلها”.

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