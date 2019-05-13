مجلس نينوى يصوت على انتخاب منصور المرعيد لمنصب المحافظ

2019/05/13 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر محلي في نينوى، الاثنين، بأن مجلس المحافظة انتخب منصور المرعيد لمنصب المحافظ.

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