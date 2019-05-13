الجيش اليمنى يقتل 16 مسلحا حوثيا ويأسر قيادي في جبال حام بالجوف

2019/05/13 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت قوات الجيش اليمني لهجوم شنته مليشيات الحوثي في جبال حام بمحافظة الجوف، ما أسفر عن مقتل 16 مسلحا حوثيا، وأسر قيادي يدعى أبو علي المؤيد.​

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