«التعاون الإسلامي» تدين الاعتداء على سفن تجارية بالمياه الإماراتية

2019/05/13 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، اليوم الاثنين، الأعمال التخريبية التي تعرضت لها أربع سفن تجارية مدنية في المياه الاقتصادية للإمارات.​

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