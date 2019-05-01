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نواب المدن المحررة يشكلون تحالف القوى العراقية ويستبعدون منه الخنجر وابو مازن

نواب المدن المحررة يشكلون تحالف القوى العراقية ويستبعدون منه الخنجر وابو مازن

مايو 13, 2019 - 3:14 م

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بغداد/ خطوة برس

اعلن نواب المدن المحرر، الاثنين، حل تحالف المحور الوطني وإعادة تشكيل تحالف القوى العراقية.

وقال مصدر نيابي لـ”خطوة برس”، ان “النواب قررا إعادة تشكيل تحالف القوى العراقية، فيما استبعدوا منه رئيس تحالف المحور الوطني خميس الخنجر، والنائب احمد الجبوري (أبو مازن)”.

وأشار المصدر الى ان “قرار إعادة تحالف القوى العراقية جاء بعد الاتفاق على حل تحالف المحور الوطني”.

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