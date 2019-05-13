2019/05/13 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعاد الخنجر والجبوري من تحالف القوى العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع SNG الاخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/13 | 15:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع SNG الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استبعاد الخنجر والجبوري من تحالف القوى العراقية) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استبعاد الخنجر والجبوري من تحالف القوى العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).