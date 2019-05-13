الموصل بين بورصة الصفقات والمحاصصة

2019/05/13 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حسن شنكالي… لا يخفى ما تعرضت له محافظة الموصل من مآسي وويلات بعد إحتلالها من قبل عصابات داعش الإجرامية والعبث بمقدرات المجتمع الموصلي ليخرج مثخناً بالجراحات بعد التحرير من قبل الجيش العراقي وبالتنسيق مع قوات البيشمركة فاقداً لأبسط صور العيش بعد الدمار الشامل وإنهيار البنى التحتية ليدخل في متاهة السياسيين والإدارات الفاشلة من […]

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